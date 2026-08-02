अमेरिका के स्पोकेन में जंगल की आग हुई भयावह: जूझ रहे फायरफाइटर्स, हजारों घर छोड़ने को मजबूर

वाशिंगटन, 2 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के वाशिंगटन की काउंटी स्पोकेन धू धू कर जल रही है। इसका दायरा बढ़ा है और ये 2,500 एकड़ क्षेत्र तक पहुंच गई है। जंगल से धुंए का गुबार उठता देखा जा रहा है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और हजारों लोगों को इलाका छोड़ने की सलाह दी गई है।

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वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन का कहना है कि वे रविवार सुबह (स्थानीय समयानुसार) स्पोकेन जाएंगे, ताकि वहां बचाव और राहत कार्य में लगे लोगों से मिल सकें और आग से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी कर सकें।

फर्ग्यूसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "मेरी संवेदनाएं बचाव और राहत कार्य में लगे लोगों और उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्हें आज रात सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अगर आप उस इलाके में हैं, तो कृपया सतर्क रहें और आपातकालीन कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।"

इससे पहले शनिवार शाम की एक अपडेट में, स्पोकेन काउंटी फायर डिस्ट्रिक्ट 9 विभाग ने कहा कि हवाएं तेज हैं और "आग का असर काफी भयावह रह सकता है।"

शुरुआत में इसे यूक्लिड फायर कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'ओल्ड ट्रेल्स फायर' कर दिया गया।

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे 'ओल्ड ट्रेल्स फायर' 2,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी थी। फायरफाइटर्स के अनुसार, 'फेयरव्यू फायर' का दायरा लगभग 979 एकड़ आंका गया।

वहीं, 'मीडोव्यू फायर' का आकार 500 एकड़ आंका गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे घर खाली करने की जानकारी के लिए स्पोकेन काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट और स्थानीय इमरजेंसी अधिकारियों से संपर्क करें। आग के चलते कई इलाकों में लेवल-2 और लेवल-3 इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं।

अधिकारियों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण हजारों परिवारों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। वाशिंगटन नेशनल गार्ड मदद के लिए अपने सदस्य भेज रहा है, जबकि इमरजेंसी क्रू आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग की वजह से 13,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है और इलाके में 5,000 तक इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है।

राज्य के पब्लिक लैंड्स कमिश्नर के अनुसार, वाशिंगटन पहले से ही कम से कम 10 बड़ी आग से जूझ रहा है और इस साल अब तक 425,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है।

--आईएएनएस

केआर/