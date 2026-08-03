अमेरिका के पोर्टलैंड इलाके में हुई गोलीबारी, एक की मौत और पांच घायल

सैन फ्रांसिस्को, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में रविवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को गोलीबारी की घटना सामने आई। स्थानीय सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने रिलीज के हवाले से बताया कि स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 3:33 बजे, नॉर्थ प्रीसिंक्ट में तैनात पोर्टलैंड पुलिस अधिकारियों को नॉर्थईस्ट अल्बर्टा स्ट्रीट के 5800 ब्लॉक में शूटिंग की रिपोर्ट मिली।

जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो उन्हें गोली लगने से घायल दो लोग मिले। आनन-फानन में दोनों घायलों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद, अधिकारियों को पता चला कि चार और लोग प्राइवेट गाड़ियों से स्थानीय अस्पताल पहुंचे थे।

रिलीज में बताया गया कि एक वयस्क पुरुष की बाद में अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य पांच घायलों का इलाज किया गया और उनकी चोटें अति गंभीर नहीं मानी जा रही हैं। बता दें, घायलों में एक किशोर भी शामिल है।

गोलीबारी के बाद संदिग्ध आरोपी मौके से फरार हो गया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोर्टलैंड पुलिस होमिसाइड यूनिट के जासूस उन सभी लोगों से अपील कर रहे हैं जिनके पास इस मामले की जानकारी है और जिन्होंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है; वे ऑनलाइन जानकारी साझा करें।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को उत्तर-पश्चिमी अमेरिकी राज्य इडाहो के द्विन फॉल्स में एक इन-एन-आउट रेस्टोरेंट के इलाके में शनिवार को गोलीबारी की घटना सामने आई। इस गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य घायल हो गए।

दोपहर 2:30 बजे से पहले रेस्तरां के अंदर गोलीबारी शुरू हो गई, स्थानीय समय (20:30 जीएमटी), सीबीएस न्यूज ने द्विन फॉल्स शहर के सार्वजनिक सूचना समन्वयक जोशुआ पामर का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। घटना से संबंधित अधिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

इस बीच, अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पुलिस अमेरिकी राज्य इडाहो में द्विन फॉल्स में एक इन-एन-आउट बर्गर रेस्तरां के पास एक सक्रिय गोलीबारी की घटना का जवाब दे रही थी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, द्विन फॉल्स पुलिस विभाग ने एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट में कहा कि अधिकारी उस इलाके में काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा है, ताकि कानून लागू करने वाले अधिकारी और फर्स्ट रेस्पॉन्डर सुरक्षित रूप से काम कर सकें।

--आईएएनएस

केके/एएस