अमेरिका के इडाहो में रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी, अंधाधुंध फायरिंग में तीन की मौत और कई घायल

सैन फ्रांसिस्को, 2 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर-पश्चिमी अमेरिकी राज्य इडाहो के ट्विन फॉल्स में एक इन-एन-आउट रेस्टोरेंट के इलाके में शनिवार को गोलीबारी की घटना सामने आई। इस गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य घायल हो गए।

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दोपहर 2:30 बजे से पहले रेस्तरां के अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। स्थानीय समय (2030 जीएमटी), सीबीएस न्यूज ने ट्विन फॉल्स शहर के सार्वजनिक सूचना समन्वयक जोशुआ पामर का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। घटना से संबंधित अधिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

इस बीच, अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पुलिस अमेरिकी राज्य इडाहो में ट्विन फॉल्स में एक इन-एन-आउट बर्गर रेस्तरां के पास एक सक्रिय गोलीबारी की घटना का जवाब दे रही थी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ट्विन फॉल्स पुलिस विभाग ने एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट में कहा कि अधिकारी उस इलाके में काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा है, ताकि कानून लागू करने वाले अधिकारी और फर्स्ट रेस्पॉन्डर सुरक्षित रूप से काम कर सकें।

शनिवार रात एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में, ट्विन फॉल्स पुलिस चीफ मैथ्यू हिक्स ने रिपोर्टरों को बताया कि मौतें हुई हैं। हालांकि, उन्होंने मृतकों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की।

हिक्स ने कहा कि एक स्थानीय अस्पताल में कई घायल लोगों का इलाज चल रहा है। संदिग्ध बंदूकधारी मर चुका है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह व्यक्ति कैसे मारा गया।

ट्विन फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा, "हम उसकी पहचान और उसके पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।"

पुलिस ने कहा कि इलाके की सड़कें, जिसमें पास का पुल भी शामिल है, बंद कर दी गई हैं और गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वे दूसरे रास्ते इस्तेमाल करें और रोके गए इलाके में जाने की कोशिश न करें।

शूटर्स की पहचान या संख्या और किसी भी संभावित गिरफ्तारी के बारे में आधिकारिक जानकारी का अभी इंतजार है। अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही और जानकारी मिलेगी, उसे जारी कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि जुलाई की शुरुआत में, सिएटल सेंटर में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे, जहां बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल चल रहा था।

सिएटल फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चार और लोगों में एक दो साल का बच्चा, एक 23 साल का आदमी और दो बड़ी महिलाएं है, उन्हें हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया।

एक 40 साल की महिला को मामूली चोटें आईं थीं, जिनका मौके पर ही इलाज किया गया और उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया।

हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ने कहा कि एक महिला की हालत गंभीर है और उसकी सर्जरी हो रही है, जबकि अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की हालत ठीक है।

गोलीबारी के तुरंत बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची और इलाके को खाली करा दिया।

--आईएएनएस

केके/एएस