अमेरिका का एक स्कूल जहां स्टील की वॉटर बॉटल ले जाने पर रोक!

वाशिंगटन, 2 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के केंटकी स्थित हार्डिन काउंटी स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्टील वॉटर बॉटल न लाने का आदेश सुनाया है। जिला प्रशासन के अनुसार, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को स्कूल और स्कूल बसों में धातु (स्टील या एल्यूमीनियम) और कांच की पानी की बोतलें लाने की अनुमति नहीं होगी। अब केवल प्लास्टिक के पानी की बोतलें ही परिसर में ले जाई जा सकेंगी।

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स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें छात्रों ने भारी स्टील की पानी की बोतलों का इस्तेमाल दूसरे छात्रों पर हमला करने के लिए किया। कई मामलों में बच्चों के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि कुछ को सिर में गंभीर चोट (कंकशन) का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार, जब स्टील की बोतल पूरी तरह पानी से भरी होती है, तो उसका वजन इतना अधिक हो जाता है कि वह किसी कठोर वस्तु की तरह गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

इन्हीं घटनाओं को देखते हुए स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि संभावित खतरे को पहले ही रोकना बेहतर होगा। प्रशासन का मानना है कि यदि स्कूल परिसर में ऐसी भारी वस्तुएं ही नहीं होंगी, तो हिंसक घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

यह नया नियम 6 अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के साथ लागू होगा। हालांकि शुरुआती दिनों में छात्रों और अभिभावकों को नियम समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यदि कोई छात्र गलती से धातु की बोतल लेकर आता है, तो शुरुआत में उसे केवल चेतावनी देकर प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करने को कहा जाएगा।

स्कूल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल नियमित स्कूल समय और स्कूल बसों के लिए लागू होगा। स्कूल के बाद होने वाली खेल प्रतियोगिताओं, अभ्यास सत्रों और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में खिलाड़ी धातु की पानी की बोतलें इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि उन परिस्थितियों में उनकी आवश्यकता अधिक होती है और निगरानी भी अलग ढंग से की जाती है।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले पर अभिभावकों की राय बंटी हुई है। कई अभिभावकों का कहना है कि कुछ छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण सभी बच्चों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि स्टील की बोतलें पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल से प्लास्टिक कचरा बढ़ेगा।

वहीं दूसरी ओर, कई अभिभावकों और शिक्षकों ने स्कूल प्रशासन के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि किसी साधारण दिखने वाली वस्तु का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जा सकता है, तो उसे प्रतिबंधित करना बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से उचित कदम है। उनका मानना है कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

हार्डिन काउंटी स्कूल प्रशासन का यह निर्णय अब अमेरिका के अन्य स्कूल जिलों का भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। माना जा रहा है कि यदि यह नियम प्रभावी साबित होता है, तो दूसरे स्कूल जिले भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

--आईएएनएस

केआर/