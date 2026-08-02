यूपी सरकार के मंत्री बोले, सपा-कांग्रेस में सीधी बहस का साहस नहीं, ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर दिया जवाब

लखनऊ, 2 अगस्त (आईएएनएस)। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सदन में कार्यवाही को लेकर रविवार को विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, जब भी उन्हें हमारा सीधे सामना करना पड़ा, वे सदन छोड़कर भाग गए। उनमें आमने-सामने आकर बात करने का साहस नहीं है। उन्होंने जो भी किया है, उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। पूरे प्रदेश और पूरे देश को उनके कारनामों के बारे में पता है।"

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मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, "विपक्ष को नियमों के अनुसार मुद्दों पर नोटिस देना चाहिए। कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए जिन भी मामलों को स्वीकार किया जाएगा, सरकार उन सभी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार किसी भी मुद्दे से बचना या भागना नहीं चाहती।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा, "क्या कोई उन्हें रोक रहा है? यह लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। उन्हें 403 सीटों पर चुनाव लड़ने दीजिए। वे मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ रहे हैं, तो खुलकर लड़ें। जहां तक गठबंधन की बात है, अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी पार्टी में मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा है। कई नेता, विधायक और सांसद आश्रित बन गए हैं और कोई भी अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहा है।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को खुला गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश के खिलाड़ियों को सुविधाएं और सहयोग दिया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अब भारत बड़े पैमाने पर स्वर्ण और रजत पदक जीत रहा है।"

यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "उन सभी खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने पदक जीते हैं और शानदार प्रदर्शन किया है।"

--आईएएनएस

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