यह बहुत खुशी का मौका, खेलों में बढ़ता जा रहा है भारत का प्रभुत्व : जेपी दलाल

भिवानी, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में काफी मेडल आने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री जे.पी. दलाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए जे.पी. दलाल ने कहा, "यह बहुत खुशी का मौका है कि खेलों में भारत का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार ज्यादा मेडल आएंगे और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। खेलों में भिवानी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक भिवानी के खिलाड़ियों ने भारत को पांच मेडल दिलाए हैं और भी मेडल आने की अभी उम्मीद है।"

जे.पी. दलाल ने खिलाड़ियों और उनके माता-पिता को बधाई देते हुए कहा कि जेन-जी को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि मेहनत के दम पर सामान्य परिवारों के बच्चे दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सरकार की ओर से निर्धारित राशि की नीति बनाई गई है और उनको नौकरी में भी आरक्षण दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि खिलाड़ियों की मेहनत और उनकी माता-पिता की तपस्या से बच्चे मेडल लेकर आते हैं। बच्चे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस के बयान को लेकर जे.पी. दलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हताशा में है और वह देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। कांग्रेस को हमेशा कुर्सी चाहिए होती है लेकिन अब उसको कुर्सी मिलने वाली नहीं है। कांग्रेस की ओर से कभी युवाओं, किसानों और पहलवानों को भड़काया जाता है। लोगों को भड़काकर राजनीति करना देश के लिए उचित नहीं है।

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर उन्होंने कहा कि संसद के अंदर राहुल गांधी की ओर से कहा जाता है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनको इतना टाइम दिया जाता है फिर भी कुछ बोलते ही नहीं हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। शोर करना और संसद का समय खराब करना ही उनकी (विपक्ष) रणनीति है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम