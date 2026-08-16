पश्चिम बंगाल में 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के वॉलंटियर के पिता की पिटाई से मौत, सीजेपी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने पश्चिम बंगाल में 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन से जुड़े एक वॉलंटियर के पिता की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुधार की मांग करने पर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

सौरव दास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "हमने 'स्कूल ठीक करो' नाम से एक कैंपेन शुरू किया था। इस कैंपेन के तहत हमने लोगों और अभिभावकों से कहा कि वे अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में जाएं और सुधार की जरूरत वाली जगहों की पहचान करने के लिए सोशल ऑडिट करें।"

उन्होंने बताया, "26 साल के अब्दुल, जो जंतर-मंतर पर सीजेपी के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। इसी कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल में अपने इलाके के सरकारी स्कूल गए थे। उन्होंने वहां के शिक्षकों को बताया कि वे अगले दिन ऑडिट करने के लिए वापस आएंगे। उसी रात भाजपा के गुंडे अब्दुल के घर गए और बेरहमी से उनकी पिटाई की। जब उनके पिता अब्दुल को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आए तो उन्होंने उन्हें भी बुरी तरह पीटा।"

सौरव दास ने आगे बताया, "हमें कल पता चला कि उनके पिता की हालत गंभीर हो गई थी, और शाम को उनका निधन हो गया। यह बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि वे स्कूल-विरोधी और बुद्धिजीवी-विरोधी हैं, लेकिन लोग ऐसी गुंडागर्दी पर यकीन नहीं करते। जब समय आएगा तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर पर अब जागरूकता बढ़ रही है। जेन अल्फा से लेकर जेन 'एक्स' और जेन-जी तक, सब अपने स्कूलों को ठीक करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। मदद करने के बजाय वे असल में लोगों की जान ले रहे हैं।"

सीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा, "हम सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसका समर्थन सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों को करना चाहिए। ये गुंडे लोगों को डराने-धमकाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे स्कूल-विरोधी और बुद्धिजीवी-विरोधी हैं। उनका मानना है कि शिक्षा बेकार है और सब कुछ गुंडागर्दी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते।"

सौरव दास ने जानकारी दी, "सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अब्दुल के परिवार से मिलेगा। आशुतोष रांका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अब्दुल और उनके परिवार से मिलने जाएगा। वे मांग करेंगे कि पुलिस दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। जब तक न्याय नहीं मिल जाता और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक पूरा सीजेपी परिवार और युवा अब्दुल और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी