पश्चिम बंगाल में शुरू हुई केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत रविवार को पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। इसके तहत आवेदकों को 1950 प्रकार की बीमारियों का इलाज मिलेगा। उन्हें घुटने के प्रत्यारोपण की सर्जरी कराने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना में पहले घुटने के प्रत्यारोपण की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसमें अनियमितताओं के आरोप लगे थे। एक समय इसे बंद भी कर दिया गया था। बाद में, इसे कुछ शर्तों के साथ फिर से शुरू किया गया। इस बार, आयुष्मान भारत के माध्यम से घुटने के प्रत्यारोपण का लाभ सरकारी स्वास्थ्य बीमा में वापस लाया जा रहा है।

आयुष्मान भारत योजना का राज्य में आधिकारिक शुभारंभ रविवार दोपहर नेताजी इंडोर स्टेडियम से किया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की गई है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में किफायती दामों पर दवाओं और चिकित्सा सामग्री की बिक्री के लिए केंद्र खोलने की पहल भी की है। राज्य के 10 सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 'अमृत फार्मेसी' शुरू की जाएगी। यहां से दवाएं 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट पर प्राप्त की जा सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड के तकनीकी निदेशक (संचालन) बेनी जोसेफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

तृणमूल सरकार के पूर्व कार्यकाल में स्वास्थ्य साथी योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं को लेकर अक्सर शिकायतें आती थीं। मरीजों और उनके परिवारों को बेड मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बार सरकार परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए राज्य और केंद्र की दोहरी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना और राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। यानी राज्य के लगभग 6 करोड़ निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक निवासी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 80 लाख राज्य निवासियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। आज शुरू की गई इन दोनों योजनाओं के तहत देश भर के 38,604 अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य में दो नई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का शुभारंभ करते हुए घुटने के प्रत्यारोपण की सुविधा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों में उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1700 बीमारियों का इलाज उपलब्ध था। अब 1950 बीमारियों का इलाज उपलब्ध होगा।

दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में देश में आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। हालांकि, केंद्र सरकार के विरोध के कारण पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जा सका था।

--आईएएनएस

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