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भारत समाचार

एमबी: विदिशा में महिला और उसकी दो बेटियों की मौत, पुलिस को जहर दिए जाने का शक

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(Updated )
एमबी:

भोपाल, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले स्थित एक मेडिकल कॉलेज में बीमार पड़ने के बाद एक महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों की मौत हो गई। इसी को लेकर एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को शक है कि उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली होगी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार रात रीठा फाटक रोड पर हुई। मरने वालों की पहचान कच्ची मोहल्ला निवासी रितेश डांगी की पत्नी वर्षा डांगी और उनकी बेटियों सेजल और सान्वी के तौर पर हुई है।

पुलिस के अनुसार, सबसे पहले सेजल बीमार पड़ी। परिवार वाले उसे सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में रितेश अपनी पत्नी वर्षा और छोटी बेटी सान्वी को अस्पताल ले आए। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान उसी रात दोनों की मौत हो गई।

रितेश के छोटे भाई नीलेश ने पुलिस को बताया कि जब वह सोमवार शाम घर पहुंचा तो उसने देखा कि वर्षा को उल्टी हो रही थी और सान्वी बेहोश पड़ी थी। वह तुरंत सान्वी को मेडिकल कॉलेज ले गया।

रितेश ने परिवार वालों को बताया कि सोमवार शाम करीब 6 बजे उसने वर्षा से फोन पर बात की थी और उसने कहा था कि सब ठीक है। पुलिस के अनुसार, जब वह बाद में घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी हालत बिगड़ गई थी।

कोतवाली पुलिस स्टेशन के एएसआई मोहम्मद शाहिद ने आईएएनएस को बताया, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि तीनों ने कोई जहरीली चीज खा ली थी। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम और आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा।"

शाहिद ने कहा कि पुलिस ने परिवार वालों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और घटनास्थल की परिस्थितियों की जांच कर रही है। जांचकर्ता यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज खाई गई होगी और किन परिस्थितियों में इसे लिया गया।

शाहिद ने आगे कहा, "जांच शुरुआती चरण में है। हम घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और परिवार वालों के बयान दर्ज कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

परिवार ने बताया कि रितेश और वर्षा की शादी को करीब 13 वर्ष हो चुके थे। रितेश कपड़ों की दुकान चलाते हैं और दंपति की दो बेटियां थीं।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी