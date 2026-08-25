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भारत समाचार

गुजरात में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुरक्षित

The HawkT
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(Updated )
गुजरात

सूरत, 25 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के सूरत में मंगलवार की शाम मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई। इसी ट्रेन से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यात्रा कर रही थीं। घटना में ट्रेन के दो डिब्बों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है और आनंदीबेन पटेल पूरी तरह सुरक्षित हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 22961 मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर यह घटना उत्राण और कोसाड स्टेशन के बीच शाम करीब 6:30 बजे से 6:45 बजे के दौरान हुई।

पथराव में ट्रेन के सी-6 और सी-10 कोच की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और रेलवे ट्रैक के पास से लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति भारी नशे की हालत में था। पुलिस और आरपीएफ अधिकारी उससे पूछताछ कर उसकी पहचान, घटना में उसकी भूमिका और पथराव के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पथराव उसी व्यक्ति ने किया या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। मामले की जांच जारी है।

रिपोर्टों के अनुसार, आनंदीबेन पटेल ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में यात्रा कर रही थीं। घटना के दौरान उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची।

यह घटना उस समय हुई जब वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रही थी।

आनंदीबेन पटेल वर्ष 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली राज्यपालों में शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, वह 17 अगस्त से 26 अगस्त तक 10 दिनों की छुट्टी पर गुजरात आई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के विभिन्न क्षेत्रों समेत सिलवासा और दमन का भी दौरा किया।

23 अगस्त को उन्होंने दमन के देवका बीच पर आयोजित मानसून फेस्टिवल-2026 में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों और युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया था।

रेलवे और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी