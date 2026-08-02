दतिया उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे, वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी

दतिया, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार की सुबह से शुरू होगी। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि, असली नतीजा 3 अगस्त की दोपहर तक ही साफ हो पाएगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी।

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रविवार को जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने वोटों की गिनती के केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इसमें 71.40 प्रतिशत मतदान हुआ।

उन्होंने कहा, "वोटिंग की प्रक्रिया बिना किसी बड़ी घटना के पूरी हुई। अगर कोई छोटी-मोटी समस्या आई भी तो उसे तुरंत संभाल लिया गया। कहीं भी शांति भंग होने की कोई खबर नहीं मिली और सबसे अच्छी बात यह रही कि वोटिंग शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ईवीएम में खराबी की कोई शिकायत नहीं आई।"

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अंतिम मतदान प्रतिशत 71.44 प्रतिशत रहा, जो 2023 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 80 प्रतिशत से अधिक मतदान के मुकाबले 8.76 प्रतिशत कम है।

भाजपा के लिए यह मुकाबला 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को पलटने का मौका था और पार्टी ने इस सीट को वापस पाने के लिए जोर-शोर से प्रचार किया।

दूसरी ओर, कांग्रेस भी उस सीट को नहीं गंवाना चाहती, जिसे उसने पिछले आम चुनाव में जीता था।

2023 में यह सीट हारने वाली भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को किनारे करने के बाद आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो के जरिए प्रचार की कमान संभाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए।

कांग्रेस ने 2023 में राजेंद्र भारती के जरिए जीती हुई सीट को बचाने के लिए घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया। घनश्याम सिंह को जीत दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जोर-शोर से प्रचार किया।

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत द्वारा 2 अप्रैल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराए जाने और उन्हें तीन साल की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई, जिसके बाद दतिया सीट खाली हो गई थी।

हालांकि मुख्य मुकाबला आशुतोष तिवारी (भाजपा) और घनश्याम सिंह (कांग्रेस) के बीच है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार के नतीजे नए विधायक का फैसला करेंगे और इस दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई का नतीजा तय करेंगे।

--आईएएनएस

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