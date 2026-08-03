दतिया उप चुनाव की मतगणना आज, कुल 21 काउंटर बनाए गए

दतिया, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की मतगणना आज सोमवार को हो रही है। सबसे पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे। मतगणना के लिए कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं।
दरअसल दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। यहां 71.44 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे। आज सोमवार को मतगणना हो रही है। यहां भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। मुकाबले को त्रिकोणीय आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने बनाया है। मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि मतगणना सोमवार प्रातः आठ बजे से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। इसके उपरांत प्रातः साढ़े आठ बजे से ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 20 काउंटर ईवीएम मतगणना तथा एक काउंटर डाक मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक मतगणना काउंटर पर तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मतगणना कार्य संपादित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना के प्रत्येक चरण में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए।