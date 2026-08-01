दतिया में कांग्रेस और भाजपा ने किया जीत का दावा

भोपाल 1 अगस्त (आईएएनएस) मध्य प्रदेश के दतिया में हुए उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और नतीजे आने में अभी दो दिन का वक्त है। इसी बीच कांग्रेस और भाजपा की ओर से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उपचुनाव हुआ है, यहां मतदान हो चुका है और 71.44 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले गए हैं। मतगणना तीन अगस्त को होनी है।

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ईवीएम कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना की तारीख का इंतजार किया जा रहा है । मतगणना से पहले कांग्रेस और भाजपा की ओर से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं।पूर्व मंत्री पीपी शर्मा का कहना है कि दतिया में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट से प्रचार किया और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत तय है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

वहीं, मोहन यादव सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं वह बताते हैं कि कांग्रेस की हार तय है और यहां भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं । कांग्रेस में निराशा और हताश है यही कारण है कि वह नतीजे से पहले अपनी हार मान रहे हैं।

दरअसल वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र भारती ने जीत दर्ज की थी मगर उन पर लगे एफडी में गड़बड़ी के आरोप में न्यायालय ने 2 साल से अधिक की सजा सुनाई। इसके आधार पर उन्हें आरोग्य घोषित कर दिया गया। उपचुनाव कराए जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने घनश्याम सिंह और भाजपा ने आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है।आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मुकाबला को त्रिकोणीय बना रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएनपी/पीएम