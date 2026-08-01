दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले-जो खुद कभी छात्र नहीं रहे, वे छात्रों का दर्द नहीं समझ सकते

लखनऊ, 1 अगस्‍त (आईएएनएस)। प्रयागराज में 8 अगस्त को पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े घोटालों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छात्रों के साथ बातचीत पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। उन्‍होंने कहा कि जो लोग खुद कभी छात्र नहीं रहे, वे छात्रों का दर्द नहीं समझ सकते।

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भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "जो लोग खुद कभी छात्र नहीं रहे, वे छात्रों का दर्द नहीं समझ सकते। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कहने के लिए तरीका अपनाया गया है, वह सही नहीं है। वे एक राजनेता और विपक्ष के सम्मानित नेता हैं; उन्हें अपनी लड़ाई नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर लड़नी चाहिए।"

पीएम मोदी द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को माफ करने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "ऐसा व्यवहार वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो। प्रधानमंत्री अभी एक अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं और कुछ तथाकथित ने उन्हें और उनकी मां को भी निशाना बनाया है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका दावा है कि छात्र उनके हैं और सरकार भी छात्रों की है।"

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा कहते हैं, "संसद भवन के अंदर सांसद की यह हरकत न केवल निंदनीय है बल्कि संसदीय परंपराओं का उल्लंघन भी है। संसद एक पवित्र स्थान है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। साधु के कपड़े पहनकर, वहां खड़े होकर और लाल टोपी पहनकर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्य पिटने का नाटक कर रहे थे।"

उन्‍होंने कहा कि राम मंदिर में कौन से साधु ने चढ़ावा चोरी की है, कोई नाम बताए? ये लोग भगवा और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। विपक्षी दल व्‍यक्ति और पार्टी की आलोचना कर सकते हैं। इस मामले में पप्‍पू यादव को क्षमा मांगना चाहिए। पप्‍पू यादव को जनता के सामने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को पेश करना चाहिए।

भाजपा सांसद ने जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकियों द्वारा दो मजदूरों की हत्‍या करने की निंदा की। उन्‍होंने कहा कि आतंकी अपनी अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी कर चुके हैं। ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं ताकि लोगों को लगे कि आतंकवाद जिंदा है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम