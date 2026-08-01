दिल्ली में फर्जी पैकिंग और मूवर्स कंपनी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक फर्जी पैकिंग और मूवर्स कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले का भंडाफोड़ किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति पर पर अतिरिक्त पैसे की मांग करके घरेलू सामान रोककर ग्राहक को धोखा देने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता का पूरा घरेलू सामान हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया और आरोपी से जुड़ा एक अन्य आपराधिक मामला भी पाया।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने फर्जी पैकिंग और मूवर्स कंपनी के जरिए ग्राहकों को लुभाया था। परिवहन के लिए घरेलू सामान लेने के बाद, उसने अतिरिक्त भुगतान की मांग की और सामान पहुंचाने में विफल रहा। लगातार तकनीकी निगरानी और व्यापक जांच के बाद आरोपी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।

यह मामला 12 जुलाई को लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 3(5) के तहत ई-एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया। यह शिकायत लक्ष्मी नगर के घरवाली मोहल्ला निवासी कुमार विकास आनंद द्वारा दर्ज कराई गई थी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने दिल्ली से बिहार तक अपने घरेलू सामान को ले जाने के लिए स्पेस लॉजिस्टिक्स पैकर्स एंड मूवर्स की सेवाएं ली थीं।

कंपनी के प्रतिनिधियों ने 1 जुलाई को सामान का एक हिस्सा और शेष सामान 8 जुलाई को एकत्र किया। हालांकि, माल की ढुलाई और डिलीवरी करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की।

शिकायतकर्ता ने पहले 500 रुपये का भुगतान किया और बाद में आरोपियों को 19,500 रुपए ट्रांसफर किए। पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद, आरोपियों ने न तो घरेलू सामान की डिलीवरी की और न ही पैसे वापस किए, जिसके कारण पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया।

जांच का जिम्मा हेड कांस्टेबल मनोज खारी को सौंपा गया। लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश प्रताप की देखरेख और प्रीत विहार की सहायक पुलिस आयुक्त नित्या राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल मनोज खारी और प्रवीण तेओतिया की एक विशेष टीम का गठन किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने और धोखाधड़ी करने वाली फर्म के संचालन का पता लगाने के लिए कई छापे और तलाशी अभियान चलाए। अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को तकनीकी निगरानी में रखा गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की गई।

खुफिया जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, गुरुग्राम के विष्णु गार्डन निवासी 26 वर्षीय अजय कुमार सिंह नामक आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता के सामान को छुपाने का स्थान बताया।

सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुग्राम से पूरा घरेलू सामान बरामद किया। बरामद सामान में 15 कार्टन बॉक्स थे जिनमें एक रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एलसीडी टेलीविजन, रसोई के बर्तन, घरेलू सामान और अन्य विविध वस्तुएं शामिल थीं। संपत्ति को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच में पता चला कि आरोपी पूर्वी दिल्ली के शकरापुर पुलिस स्टेशन में धारा 316(2) बीएनएस के तहत एफआईआर के रूप में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में भी वांछित था।

--आईएएनएस

एमएस/