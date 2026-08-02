दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के आसार, जानिए मौसम का ताजा हाल

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मानसून की स्थिति बनी हुई है, इसलिए रविवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।
आईएमडीस के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने बताया कि दिल्ली में आसमान आमतौर पर बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद है। विभाग ने कहा कि सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद रात में भी कुछ जगहों पर बहुत बारिश होने की संभावना है।
देर रात दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए थे और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि, 87 प्रतिशत की उच्च आर्द्रता के कारण गर्मी का अहसास ज्यादा हो रहा था, जिससे महसूस होने वाला तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
मौसम विभाग ने दिन के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में मॉनसून की गतिविधि तेज होने की संभावना है। पूर्वानुमानों के अनुसार, पूरे हफ्ते शहर में भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है।
मौजूदा मौसम से गर्मी से थोड़ी-थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि ज्यादा आर्द्रता के कारण बारिश के दौर के बीच स्थिति असहज बनी रह सकती है।
इससे पहले शनिवार को, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में दिन के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी।
दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 0.6 डिग्री अधिक था और पिछले दिन के तापमान के बराबर ही रहा। न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक और शुक्रवार के तापमान से 0.7 डिग्री कम था।
अन्य मौसम निगरानी केंद्रों में, पालम में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.5 डिग्री अधिक था। इस केंद्र ने न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया, जो पिछले दिन के न्यूनतम तापमान से 0.2 डिग्री कम था।
--आईएएनएस
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