'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है : भाजपा

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शनिवार को सरकार की प्रमुख योजना 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' शुरू करने के बाद, भाजपा ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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पहले दिन अपना पंजीकरण कराने वाली महिलाओं ने 'वित्तीय सुरक्षा' प्रदान करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस योजना के बारे में आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं के लिए यह योजना शुरू करने को लेकर उत्सुक थीं। इससे पहले सरकार ने कक्षा 9 की छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा को लेकर 'पिंक पास' की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी थी। लेकिन, यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचते हैं।"

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी पात्र महिलाओं से जल्द से जल्द अपने आवेदन जमा करने का अनुरोध किया।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, "मैं सभी को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि भाजपा विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है ताकि महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिल सके। पात्र लाभार्थी पंजीकरण पूरा करने और योजना के तहत 2,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय विधायक के कार्यालय भी जा सकती हैं।"

पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट वडोदरिया करणजीत पी. ने कहा कि अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 1,000 से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह पोर्टल का शुभारंभ किया। सभी 13 जिलों के जिला कार्यालयों में पंजीकरण शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां पात्र लाभार्थी जाकर अपना पंजीकरण पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा, लाभार्थी मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकती हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम