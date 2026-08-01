दिल्ली: एनडीएमसी के सुविधा शिविर में 80 जन शिकायतें प्राप्त हुईं

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के सुविधा शिविर में शनिवार को 80 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर विभिन्न विभागों के 100 अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की।

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अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अधिकांश शिकायतें कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, बागवानी, जन स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्य, कर और संपत्ति विभागों से संबंधित थीं।

उन्होंने कहा कि शिविर ने पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति एनडीएमसी की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

एनडीएमसी ने अपना मासिक सुविधा शिविर कनॉट प्लेस के जय सिंह रोड स्थित एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया।

बयान में कहा गया है कि यह शिविर निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्राप्त करने, शिकायतें दर्ज करने और नागरिक मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे बातचीत करने के लिए एक प्रभावी एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है।

बयान में आगे कहा गया कि शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ बड़ी संख्या में नागरिकों ने एनडीएमसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न नागरिक सेवाओं और नागरिक कल्याणकारी पहलों के संबंध में मार्गदर्शन और जानकारी प्राप्त करने के लिए शिविर का दौरा किया।

शिविर का एक मुख्य आकर्षण नागरिकों और विभागीय अधिकारियों के बीच आमने-सामने की बातचीत थी, जिससे जनता की चिंताओं को तुरंत समझने और समाधान प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिली।

अधिकारी ने बताया कि नीतिगत स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले मुद्दों की भी जांच की गई और नागरिकों को निर्धारित प्रक्रियाओं और उनके निपटान के लिए अपेक्षित समय-सीमा के बारे में जानकारी दी गई।

सुविधा शिविर में 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिससे समन्वित और समयबद्ध शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ।

सहायता डेस्क का व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा पर्यवेक्षण किया गया, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण पर एनडीएमसी के जोर को दर्शाता है।

अपनी चल रही डिजिटल शासन पहलों के तहत, एनडीएमसी अपने 'जन सुविधा पोर्टल' को मजबूत करना जारी रखे हुए है, जो एक संपर्क रहित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। यह प्रणाली निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, अपनी शिकायतों की स्थिति की निगरानी करने और समाधान के बाद प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है।

--आईएएनएस

एमएस/