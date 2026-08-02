दिल्ली: भाजपा विधायक ने साइकिल घोटाले के आरोप को किया खारिज, 'आप' पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा विधायक और दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हरीश खुराना ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज का दिल्ली में स्कूल साइकिल घोटाले का आरोप निराधार है और यह पंजाब के घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है।

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हरीश खुराना ने कहा कि एक कंपनी की शिकायत के आधार पर लगाया गया आप का यह आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बचाने की कोशिश है। मान स्कूल बैग से जुड़े घोटाले और 6 अलग-अलग पेपर लीक मामलों में फंसे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार के कारण आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।

हरीश खुराना ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने हिसाब से टेंडर बनाया और पंजाब की सभी स्थानीय कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया। फिर दिल्ली की एक कंपनी ने सरकारी पैसे से चार लाख बैग खरीदे। ये बैग सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के छात्रों में मुफ्त बांटे जाने थे।

भाजपा नेता ने कहा कि बैग 'आप' पार्टी के झंडे के रंग- पीले और नीले- में बनाए गए थे और उन पर मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी थी।

उन्होंने कहा कि पार्टी के झंडे के रंग वाले बैग बांटना 11वीं और 12वीं के उन छात्रों को रिश्वत देने जैसा है जो अगले साल पंजाब चुनाव में 18 साल के बाद पहली बार वोट देंगे।

खुराना ने कहा कि पंजाब में स्कूल बैग बनाने और बेचने वाले व्यापारी आप सरकार से नाराज हैं क्योंकि सरकार ने चार लाख स्कूल बैग मनमाने दाम पर पंजाब के बाहर से खरीदे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूली छात्राओं में बांटी जाने वाली साइकिलों की खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की बेटियों के लिए साइकिलें पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से खरीदी गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने हमेशा दिल्ली के हितों के खिलाफ काम किया है और बेतुके व निराधार आरोप लगाना उनकी मानसिकता दिखाता है।

मोती नगर विधायक ने कहा कि साइकिलें अलग-अलग मॉडल और अलग-अलग फीचर्स के साथ आती हैं और दिल्ली बाजार में इनकी कीमत आमतौर पर 4,000-5,000 रुपए से लेकर 40,000-50,000 रुपए तक होती है।

उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में कोई साइकिल घोटाला नहीं हुआ है।

इसके बजाय उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में स्कूल बैग घोटाला और कई पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनको लेकर दिल्ली और पंजाब दोनों जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि आप नेता सौरभ भारद्वाज अब एक व्यावसायिक शिकायत के आधार पर घोटाले का निराधार आरोप लगा रहे हैं ताकि पंजाब और देश भर में जनता का ध्यान भटकाया जा सके।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी