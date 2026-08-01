दिल्ली भाजपा प्रमुख ने ई-20 पर केजरीवाल के बयानों की आलोचना की, उनकी आईआईटी डिग्री पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आईआईटी स्नातक होने के बावजूद ई-20 ईंधन सहित तकनीकी मुद्दों पर निराधार बयान देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "2010 से ही देश अरविंद केजरीवाल को बार-बार यह दावा करते हुए सुनता आ रहा है कि वह आईटी से स्नातक हैं। हालांकि, ई-20 पर ही नहीं बल्कि कई तकनीकी मुद्दों पर भी उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आईटीआई स्तर की शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है।"
शनिवार को ई-20 मुद्दे पर केजरीवाल के टाउन हॉल भाषण ने एक बार फिर उनकी दावा की गई शैक्षणिक योग्यताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल ई-20 या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होते हैं।
मल्होत्रा ने अपनी पहले वाली चुनौती को दोहराते हुए कहा कि करोड़ों वाहनों वाले देश में, केजरीवाल को कम से कम 100 ऐसे वाहन पेश करने चाहिए जो वास्तव में ई-20 ईंधन के कारण क्षतिग्रस्त हुए हों या जिनके इंजन खराब हो गए हों।
मल्होत्रा ने कहा कि राजनीतिक प्रचार में लिप्त होने के बजाय, अगर केजरीवाल ने गूगल पर खोज की होती, तो उन्हें पता चल जाता कि ई-20 ईंधन के बढ़ते उपयोग से अकेले दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगभग 30 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल यह भी समझने में विफल रहे हैं कि भारत ईंधन आयात पर प्रतिवर्ष 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, एथेनॉल के बढ़ते उपयोग से पहले ही वर्ष में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की उम्मीद है। एथेनॉल के बढ़ते उपयोग से गन्ना किसानों की आय में भी लगभग 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर केजरीवाल ने सचमुच आईआईटी से शिक्षा प्राप्त की होती, तो वे कभी भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध नहीं करते, जो राष्ट्रीय आर्थिक बचत में योगदान देता है, किसानों की आय बढ़ाता है और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करता है।
--आईएएनएस
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