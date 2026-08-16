पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना सरकार प्रतिबद्ध: अजहरुद्दीन

हैदराबाद, 16 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अजहरुद्दीन ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में आयोजित स्मार्ट राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक बनाने और सरकारी सेवाओं को लाभार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को स्मार्ट राशन कार्ड के वितरण की शुरुआत की थी। अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस इन कार्डों को 1.06 करोड़ लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि नए स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए लाभार्थी अपने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी आसानी से अपने पास रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पुराने राशन बुकलेट से जुड़ी परेशानियां भी खत्म होंगी।

अजहरुद्दीन ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जनकल्याण के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक परेशानी के सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए।"

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गुणवत्तापूर्ण बढ़िया चावल के वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं पहले से लागू हैं, जबकि शेष वादों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

अजहरुद्दीन ने नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, राशन कार्ड का दायरा बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण बढ़िया चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अपने बचपन के अनुभवों को याद करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि पहले लोगों को राशन हासिल करने और पुराने राशन बुकलेट को संभालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा, "आज तकनीक ने स्थिति बदल दी है। लाभार्थियों को ऐसे स्मार्ट कार्ड मिल रहे हैं, जिन्हें आसानी से जेब या पर्स में रखा जा सकता है। इससे प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी हो रही है।"

क्रेडिट कार्ड के आकार वाले पीवीसी स्मार्ट राशन कार्ड टिकाऊ, वाटरप्रूफ और फटने से सुरक्षित हैं। इनमें एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड के साथ नौ उन्नत सुरक्षा तत्व शामिल किए गए हैं, ताकि कार्ड की नकल को रोका जा सके।

--आईएएनएस

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