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भारत समाचार

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव की बिगड़ी तबीयत, खत्म किया अनशन

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(Updated )
तेलंगाना

हैदराबाद, 25 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया। वह राज्य सरकार से लंबित फीस रीइम्बर्समेंट बकाया जारी करने की मांग को लेकर सोमवार से 48 घंटे के अनशन पर बैठे थे।

अनशन के दौरान रामचंदर राव का रक्तचाप गिरने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में चिंता बढ़ गई। वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद के. लक्ष्मण ने उन्हें नींबू पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया।

इससे पहले पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सांसद ईटाला राजेंद्र, तेलंगाना विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता महेश्वर रेड्डी समेत कई भाजपा नेताओं और विधायकों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर रामचंदर राव के प्रति समर्थन जताया।

भाजपा सांसद ईटाला राजेंद्र ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर लंबित फीस रीइम्बर्समेंट भुगतान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

रामचंदर राव ने अनशन के दूसरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह तेलंगाना के छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार फीस रीइम्बर्समेंट की करीब 15,000 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी नहीं कर रही है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि लंबित भुगतान के कारण छात्र उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार छात्रों और युवाओं से किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रही है और उसकी लापरवाही से राज्य की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में पहुंच गई है।

--आईएएनएस

डीएससी