तमिलनाडु: पश्चिमी घाट के जिलों में छह दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

चेन्नई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में अगले छह दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से पश्चिमी घाट के इलाकों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यह बारिश का दौर छह दिनों तक चलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में दिन की मौजूदा गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इस पर्वत शृंखला के किनारे बसे जिलों में आमतौर पर तब बारिश होती है, जब नमी वाली हवाएं ऊंचे इलाकों से टकराती हैं। मौजूदा मौसमी स्थितियों को देखते हुए पूर्वानुमान की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, विभाग ने बड़े पैमाने पर भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है।

पश्चिमी घाट के जिलों के अलावा, बुधवार को मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम ज़िलों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इन दक्षिणी जिलों में दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। अनुमान है कि तीनों जिलों में बारिश एक जैसी नहीं होगी। जहां कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं कुछ अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है या मौसम ज़्यादातर सूखा रह सकता है। बारिश की तेजी और अवधि स्थानीय मौसम की स्थितियों पर निर्भर करेगी। बुधवार को चेन्नई में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादा बादल छाए रहने और बारिश की संभावना के कारण शहर का दिन का तापमान अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। बारिश से राज्य की राजधानी में उमस भरे मौसम से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। बादल छाए रहने से तापमान नियंत्रित रहने की संभावना है, हालांकि उमस बनी रह सकती है, खासकर जब बारिश नहीं हो रही हो।

चेन्नई और दक्षिणी जिलों में गाड़ी चलाने वालों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाए या सड़कों पर पानी जमा हो जाए, तो वे सावधानी बरतें। पश्चिमी घाट और आस-पास के इलाकों से गुजरने वाले लोगों को भी मौसम की स्थानीय स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी-सी दूरी पर भी बारिश में काफी अंतर हो सकता है।

विभाग मौसम की बदलती स्थिति पर नजर रखेगा और अगर बारिश की तेज़ी या फैलाव में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो अपडेटेड पूर्वानुमान जारी करेगा। बारिश की संभावना वाले इलाकों के किसानों और निवासियों से कहा गया है कि वे इन छह दिनों के दौरान मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें। पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर रहेगा, जबकि चेन्नई में बुधवार को दिन का मौसम ठंडा रहने और बीच-बीच में बारिश होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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