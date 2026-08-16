ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कॉन्स्टेबल के परिवार को सीएम विजय ने 30 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की

चेन्नई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान ड्यूटी करते समय अचानक से गिरकर जान गंवाने वाले एक पुलिस कांस्टेबल के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

मृतक की पहचान ए. धर्मराज (56) के रूप में हुई है। वह अवाडी स्थित तमिलनाडु स्पेशल पुलिस रेजिमेंटल सेंटर की बैंड यूनिट में ग्रेड-1 पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।

धर्मराज को फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में औपचारिक ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। परेड में हिस्सा लेने के दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मी और अधिकारी तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचे।

उन्हें तत्काल इलाज के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर करने की कोशिश की और इलाज जारी रखा, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया।

इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। विशेष रूप से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस और उसकी रेजिमेंटल बैंड यूनिट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच गहरा दुख देखा गया।

धर्मराज को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी समारोहों में से एक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अहम औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

कांस्टेबल की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि धर्मराज का निधन केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु पुलिस के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने विभाग के प्रति धर्मराज की सेवाओं और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनके कर्तव्यनिष्ठ योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने धर्मराज के परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और पुलिस विभाग के सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है।

विजय ने संबंधित अधिकारियों को धर्मराज के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। यह सहायता परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु के बाद आश्रितों को सहयोग देने के उद्देश्य से दी जा रही है।

धर्मराज के निधन पर पुलिस बल के कई सदस्यों ने भी शोक व्यक्त किया। उनके सहयोगियों ने उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में याद किया, जिन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अंतिम सांस ली।

फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस परेड में पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान हिस्सा लेते हैं। इस समारोह में बैंड यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो मार्च-पास्ट और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों का प्रमुख हिस्सा होती है।

--आईएएनएस

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