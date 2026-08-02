तमिलनाडु: श्रीपेरंबदूर-ओरगदम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दौरा करेंगे सीएम विजय

चेन्नई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री विजय सोमवार को श्रीपेरंबदूर-ओरगदम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का दौरा करेंगे। राज्य सरकार तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर रही है।

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ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार, विजय श्रीपेरंबदूर के पास इरुंगट्टुकोट्टई में सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वर्ल्ड ग्लास कॉम्प्लेक्स से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यह फैसिलिटी देश में कंपनी की मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है। मुख्यमंत्री के अधिकारियों से बातचीत करने और कॉम्प्लेक्स में कामकाज का जायजा लेने की उम्मीद है।

इसके बाद वह श्रीपेरंबदूर के पास मंबक्कम में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एसआईपीसीओटी) के प्रोजेक्ट ऑफिस जाएंगे। इस यात्रा के दौरान, विजय के इलाके में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पहलों की समीक्षा करने की उम्मीद है।

अधिकारियों के उन्हें इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में उपलब्ध सुविधाओं और मौजूदा इंडस्ट्रीज के साथ-साथ संभावित इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देने की संभावना है। बाद में मुख्यमंत्री ओरगदम जाएंगे, जहां वह डेमलर बसेस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा करेंगे। यह प्लांट ऑटोमोबाइल और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसने श्रीपेरंबदूर-ओरागदम इलाके को एक बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल दिया है।

विजय के श्रीपेरंबदूर के पास निसान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करने का भी प्रोग्राम है। ऑटोमोबाइल फैसिलिटी का दौरा इस कॉरिडोर में मौजूद बड़ी मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के कामकाज के उनके आकलन का हिस्सा होगा।

श्रीपेरंबदूर-ओरगदम बेल्ट पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में से एक के रूप में उभरा है, जहां ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बड़ी मौजूदगी है। चेन्नई, पोर्ट्स और बड़े हाईवे के पास होने के कारण इस इलाके को बड़े घरेलू और विदेशी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने और काफी रोजगार पैदा करने में मदद मिली है।

सरकार इस कॉरिडोर में कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है ताकि और विस्तार और नए इन्वेस्टमेंट को जगह मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार का दौरा मुख्यमंत्री को बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरतों का सीधे आकलन करने और इंडस्ट्रियल बेल्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की समीक्षा करने का मौका देगा।

इस दौरे से सरकार की उन कोशिशों पर भी जोर पड़ने की उम्मीद है जिनसे तमिलनाडु की स्थिति को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर मजबूत किया जा सके और साथ ही राज्य में पहले से काम कर रही कंपनियों को अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और रोजगार के अतिरिक्त मौके पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी