तमिलनाडु में सोमवार तक पहुंचेगा काबिनी का पानी, कर्नाटक ने छोड़ा 12,000 क्यूसेक जल

चेन्नई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक द्वारा काबिनी जलाशय से लगभग 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तमिलनाडु को सोमवार से पानी मिलना शुरू होने की उम्मीद है। कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जलाशय में पानी की आवक में तेज बढ़ोतरी हुई है।

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जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अधिकारियों ने बताया कि छोड़ा गया पानी सोमवार तक कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलीगुंडलू गेजिंग स्टेशन तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह पानी मेत्तूर जलाशय की ओर बढ़ेगा, जहां इसके मंगलवार या बुधवार तक पहुंचने की उम्मीद है।

हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पानी के पहुंचने का सटीक समय नदी की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

हाल के दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी बेसिन के कई हिस्से अपेक्षाकृत सूखे रहे हैं, जिससे पानी के प्रवाह की गति धीमी हो सकती है।

डब्ल्यूआरडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नदी के मार्ग में वाष्पीकरण और पानी के अवशोषण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में यह सटीक रूप से बताना मुश्किल है कि छोड़ा गया पानी मेत्तूर जलाशय तक कब पहुंचेगा।

यह जल छोड़ने का फैसला दोनों राज्यों के बीच जारी कावेरी जल बंटवारे के विवाद के बीच आया है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण में सुधार हुआ है।

19,516 मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) क्षमता वाले काबिनी जलाशय में 1 जुलाई को केवल 26.59 प्रतिशत पानी था, जबकि उस समय जल की आवक 1,988 क्यूसेक थी। जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण 15 जुलाई तक इसका भंडारण बढ़कर 61.63 प्रतिशत हो गया। 31 जुलाई तक काबिनी जलाशय अपनी कुल क्षमता के 82.65 प्रतिशत तक भर चुका था, जबकि पानी की आवक बढ़कर 9,133 क्यूसेक हो गई।

तमिलनाडु के अधिकारियों का कहना है कि कर्नाटक ने कावेरी जल विनियमन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के बावजूद पानी छोड़ने में देरी की। कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण कृष्णराज सागर (केआरएस) जलाशय में भी पानी की आवक बढ़ी है।

काबिनी और केआरएस जलाशयों के अपनी पूर्ण क्षमता के करीब पहुंचने के साथ, यदि भारी मात्रा में पानी की आवक जारी रहती है तो आगे और पानी छोड़ना आवश्यक हो सकता है। पानी की मात्रा में किसी भी अतिरिक्त बढ़ोतरी से तमिलनाडु को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर कावेरी डेल्टा के किसानों को, जो फसल सीजन से पहले पानी की उपलब्धता पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

इस बीच, शनिवार को मेत्तूर जलाशय में 35.774 टीएमसीएफटी पानी मौजूद था, जो इसकी कुल 93.470 टीएमसीएफटी क्षमता का 38.27 प्रतिशत है। डब्ल्यूआरडी अधिकारियों ने बताया कि जलाशय के जलस्तर और ऊपरी क्षेत्रों से छोड़े जा रहे पानी पर लगातार नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस