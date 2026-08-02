तमिलनाडु में नीट अभ्यर्थियों के परिजनों से मिले राहुल, बोले- छात्रों को सरकार से सच, न्याय और माफी चाहिए

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु दौरे के दौरान उन तीन मेडिकल अभ्यर्थियों के परिवारों से मुलाकात की, जिनकी मौत नीट प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद हुई थी। उन्होंने कहा कि ईमानदार और मेहनती छात्रों को एक बेईमान व्यवस्था की कीमत नहीं चुकानी चाहिए।

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गोपिका, रोशिनी और वेत्री आनंदन के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हर परिवार के मन में एक ही सवाल था कि जब गलती व्यवस्था की थी, तो उसकी सजा मेहनती और ईमानदार छात्रों को क्यों मिली।

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हुई, फिर छात्रों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ी, जिससे युवा अभ्यर्थियों पर असहनीय मानसिक दबाव पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हर आंकड़े के पीछे एक ऐसा छात्र है, जिसके सपने थे और एक ऐसा परिवार है, जिसने अपूरणीय क्षति झेली है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने इन परिवारों का दर्द सुना है और उनकी लड़ाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए है, जहां मेहनत का सम्मान हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हों और संस्थागत विफलताओं की वजह से किसी भी छात्र को अपनी जिंदगी की कीमत न चुकानी पड़े।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने छात्रों को "माफ करने" की बात कही थी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इन माता-पिता की पीड़ा सुनने के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि भारत के छात्रों को किसी माफी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों का हक है कि सरकार उन्हें सच बताए, न्याय दे और उनसे माफी मांगे।

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून भी बन चुका है। साथ ही पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि इसमें शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी