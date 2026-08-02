तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख ने कावेरी जल विवाद को लेकर भाजपा पर 'दोहरा मापदंड' अपनाने का आरोप लगाया

चेन्नई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर भाजपा पर "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पार्टी के राज्य नेतृत्व ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सामने तमिलनाडु के पानी के अधिकारों का मुद्दा उठाया है।

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एक्स पर एक पोस्ट में टैगोर ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन से कई सवाल पूछे और आरोप लगाया कि पार्टी तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपना रही है।

टैगोर ने कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा सहित अन्य भाजपा नेताओं के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और दावा किया कि उन्होंने तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने का विरोध किया था।

उन्होंने नागेंद्रन से पूछा कि क्या उन्होंने वे प्रदर्शन देखे हैं और उन्हें चुनौती दी कि वे इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के कर्नाटक के सहयोगियों के रुख का सार्वजनिक रूप से विरोध करें।

टैगोर ने पूछा, "क्या आपने कल कर्नाटक में येदियुरप्पा समेत भाजपा नेताओं को सड़कों पर उतरकर यह कहते हुए नहीं देखा कि तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ी जानी चाहिए?"

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट उनकी पोस्ट के साथ अटैच की गई थीं।

कांग्रेस नेता ने आगे यह भी सवाल किया कि क्या तमिलनाडु भाजपा नेतृत्व कावेरी विवाद को लेकर अपनी कर्नाटक इकाई का सामना करने के लिए तैयार है।

उन्होंने पूछा कि क्या नागेन्द्रन में कर्नाटक के भाजपा नेताओं का विरोध करने की "हिम्मत" थी, जब वे कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के दावे के खिलाफ प्रचार कर रहे थे?

टैगोर पूछा, "क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र में भाजपा सरकार से तमिलनाडु के पानी के वैध क्षेत्र को सुरक्षित करने के बारे में एक शब्द भी कहा है?"

भाजपा पर राजनीतिक विरोधाभास का आरोप लगाते हुए टैगोर ने कहा कि पार्टी कर्नाटक में तमिलनाडु के हितों का विरोध करती रही, जबकि केंद्र में उसके नेतृत्व ने राज्य के अधिकारों की रक्षा नहीं की। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु इकाई ने इस विवाद के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराने की कोशिश की।

उन्होंने इसे भाजपा का "खुला दोहरा मापदंड" बताया और पार्टी पर कावेरी मुद्दे पर राजनीतिक नौटंकी करने का आरोप लगाया।

टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु के किसान राज्य के कावेरी जल के वैध अधिकारों को लेकर भाजपा के "झूठे ड्रामे और धोखेबाजी वाली राजनीति" से पूरी तरह वाकिफ हैं।

--आईएएनएस

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