तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और चेन्नई में आंधी-तूफान की संभावना

चेन्नई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले छह दिनों तक तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

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यह अनुमान तब आया है जब कई उत्तरी जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वेल्लोर जिले में, जहां दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा था, रात में अचानक भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट आई और लोगों को राहत मिली।

पड़ोसी रानीपेट जिले में भी अच्छी बारिश हुई, रानीपेट, अरकोट, अराक्कोनम और शोलिंगुर जैसे इलाकों में दो घंटे से ज़्यादा समय तक भारी बारिश हुई। लंबे समय तक हुई इस बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर जलभराव की भी सूचना मिली।

कांचीपुरम जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसमें कांचीपुरम शहर, ओरिक्काई, सेविलिमेडु और श्रीपेरंबदूर शामिल हैं। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हुई और ट्रैफिक की रफ़्तार धीमी पड़ गई।

चेंगलपट्टू जिले में भी ज़ोरदार बारिश हुई। मदुरंतकम, करुंगुझी, मेलमरुवथुर, ममाल्लापुरम और कल्पक्कम जैसे इलाकों में बारिश हुई, जिससे गर्मी के मौसम के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली। कुड्डालोर में, जहां दिन के समय तेज धूप और ज़्यादा तापमान था, शाम को मौसम तेज़ी से बदल गया। शनिवार को शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच बारिश हुई, जिससे गर्मी काफ़ी कम हो गई।

इसे देखते हुए, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि रविवार से शुरू होकर छह दिनों तक पश्चिमी घाट से सटे जिलों में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की उम्मीद है।

चेन्नई में मौसम के कुछ हद तक अस्थिर रहने की संभावना है, जिसमें शाम या रात के समय आंधी-तूफान के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।

हालांकि, दिन के समय मौसम गर्म रहने की उम्मीद है और तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि उत्तरी तमिलनाडु में दिन के समय बहुत गर्मी हो सकती है।

शाम या रात में बारिश की संभावना के बावजूद, कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे तेज़ी से बदलते मौसम, खासकर आंधी-तूफान और कुछ समय के लिए तेज बारिश के लिए तैयार रहें।

--आईएएनएस

एसएके/एएस