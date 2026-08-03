तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

चेन्नई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के छह जिलों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि एक ऊपरी-वायु मौसम प्रणाली राज्य भर में स्थितियों को प्रभावित कर रही है, इसके साथ ही कई क्षेत्रों में गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है।

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मौसम विभाग ने कोयंबटूर जिले के घाट क्षेत्रों के अलावा, नीलगिरी, थेनी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कुड्डालोर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की सांभवना की है। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ-साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है।

आंधी-तूफान के दौरान 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने निवासियों, विशेष रूप से पहाड़ी और खुले क्षेत्रों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वर्तमान मौसम की स्थिति का कारण कर्नाटक के आंतरिक भाग से तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन सागर तक फैले ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण को माना जा रहा है। यह प्रणाली वर्तमान में समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है।

जिन छह जिलों में भारी बारिश की आशंका है, उनके अलावा सोमवार को पश्चिमी घाट के जिलों, कावेरी डेल्टा क्षेत्र और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र में कई स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, पश्चिमी घाट जिलों, डेल्टा जिलों और उत्तरी तटीय जिलों में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। हालांकि, स्थानीय मौसम की स्थिति के आधार पर वर्षा की तीव्रता स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती है।

आंधी-तूफान और तेज हवाओं की संभावना के चलते कुछ क्षेत्रों में अस्थायी व्यवधान की आशंका जताई जा रही है।

निवासियों को बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतने और आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे या कमजोर इमारतों के पास शरण लेने से बचने की सलाह दी गई है।

चेन्नई और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के दौरान शहर में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जारी बारिश के बीच यह ताजा बारिश हुई है। पश्चिमी घाट और आसपास के जिलों में हाल के दिनों में रुक-रुक कर बारिश हुई है, जबकि उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश दर्ज की गई है।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से नीलगिरी और कोयंबटूर में वर्षा की बारीकी से निगरानी करें, जहां तीव्र बारिश से जलभराव हो सकता है और घाट सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस