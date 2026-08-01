तमिलनाडु: छठे दिन भी रजिस्टर में साइन करने पहुंचे सेंथिल बालाजी, कहा- कानूनी लड़ाई लड़ूंगा

चेन्नई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके विधायक वी. सेंथिल बालाजी शनिवार को छठे दिन भी चेन्नई के त्रिप्लिकेन डी1 पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक मामले में रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। यह मामला तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के एक विधायक की कथित "हॉर्स ट्रेडिंग" से जुड़ा है।

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औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सेंथिल बालाजी ने कहा कि टीवीके विधायक को प्रभावित करने के प्रयास के संबंध में दर्ज एफआईआर में उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कानूनी तरीके से इस मामले का सामना करेंगे और साबित करेंगे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।

पूर्व मंत्री ने सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए एक अन्य मामले का भी जिक्र किया। इस मामले में उनके ठिकानों पर तलाशी भी ली गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत हासिल की है।

सेंथिल बालाजी ने बताया कि उन्होंने अग्रिम जमानत की कार्यवाही और आगे की कानूनी रणनीति को लेकर अपने वकीलों से सलाह करने के लिए समय मांगे जाने संबंधी याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने और सभी मामलों को उचित अदालतों में लड़ने के लिए तैयार हैं।

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डीएमके नेता ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उनके खिलाफ मामले दर्ज करने में लगी है।

उन्होंने कहा, "एक रचनात्मक सरकार को लोगों की शिकायतें दूर करने और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में समय बिताना चाहिए।"

सेंथिल बालाजी ने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार कानूनी कार्यवाही और जांच के जरिए उन्हें निशाना बना रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि वह अदालत में साबित करेंगे कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं।

उन्होंने कहा कि वह हर आरोप का कानूनी तौर पर सामना करने के लिए तैयार हैं और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते रहेंगे।

शनिवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी त्रिप्लिकेन डी1 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने और रजिस्टर में साइन करने की शर्त का हिस्सा थी। लगातार छठे दिन उन्होंने इस शर्त का पालन किया। उन्होंने दोहराया कि वह शर्तों का पालन करते रहेंगे और साथ ही मामलों को कानूनी रूप से चुनौती भी देंगे।

--आईएएनएस

डीएससी