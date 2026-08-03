'श्रावण का प्रथम सोमवार लाता है आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश', ओम बिरला समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी हैं। ओम बिरला ने कहा कि श्रावण का प्रथम सोमवार भगवान शिव की आराधना, आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश लेकर आता है।

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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का प्रथम सोमवार भगवान शिव की आराधना, आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। भगवान भोलेनाथ का सरल और कल्याणकारी स्वरूप हमें विनम्रता, धैर्य, प्रकृति के प्रति सम्मान और लोककल्याण की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है।"

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा, "देवाधिदेव महादेव की आराधना को समर्पित पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार की सभी श्रद्धालुओं और शिवभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से यह पवित्र श्रावण मास सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करे। महादेव की कृपा से प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो।"

उन्होंने आगे लिखा, "आज के दिन हम शिव भक्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सेवा और मानवता के मूल्यों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर शिवभक्तों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रार्थना की कि देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से संपूर्ण सृष्टि सुख, समृद्धि और लोकमंगल के आशीष से अभिसिंचित हो।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया, "श्रावण मास के प्रथम सोमवार की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो।"

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पवित्र श्रावण माह के प्रथम सोमवार की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "श्रावण का प्रथम सोमवार भगवान शिव की आराधना, आस्था और आत्मिक शक्ति का पावन अवसर है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति का वास हो।"

पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, "देवाधिदेव महादेव की आराधना, भक्ति और साधना को समर्पित यह पुण्य पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से प्रत्येक घर-परिवार में खुशहाली आए तथा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे।"

--आईएएनएस

डीसीएच/