श्रावण के पहले सोमवार पर हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार को बिहार के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्यभर के मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर दूध से अभिषेक किया।

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से ठीक पहले मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाया और राज्य की सुख-शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को सावन की शुभकामनाएं दीं।

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी कामना है कि भगवान शिव की कृपा से हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। उन्होंने भगवान शिव से राज्य और देश को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने की प्रार्थना भी की।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सावन का महीना आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस पूरे महीने लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और समाज में प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलजुलकर शांति के साथ सावन का पर्व मनाना चाहिए। उन्होंने हरिहरनाथ मंदिर से अपने पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका इस मंदिर से हमेशा विशेष लगाव रहा है और वह पहले भी यहां आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में फिर बाबा के दर्शन के लिए आएंगे।

तेजस्वी यादव ने प्रशासन से अपील की कि सावन के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी शांति, सद्भाव और अनुशासन के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने की अपील की।

--आईएएनएस

एमएनपी/ओपी