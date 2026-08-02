स्वस्थ और नशामुक्त युवा, विकसित भारत के लक्ष्य की कुंजी: युमनाम खेमचंद सिंह

नई दिल्ली/इंफाल, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने रविवार को कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना केवल स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त युवाओं के माध्यम से ही साकार हो सकता है। उन्होंने युवाओं को नशे की बुराई से बचाने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

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मुख्यमंत्री ने रविवार को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से देश भर के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मणिपुर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए खेमचंद सिंह ने मणिपुर के युवाओं से नशा से दूर रहकर और राज्य एवं देश के विकास में सकारात्मक योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

यह कार्यक्रम केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य एनएसएस सेल के सहयोग से मणिपुर विश्वविद्यालय के एनएसएस सेल द्वारा आयोजित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी वर्चुअल संवाद के दौरान कहा कि चूंकि देश ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए यह अनिवार्य है कि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों और मादक पदार्थों जैसी विनाशकारी आदतों से हमेशा के लिए दूर रहें।

उन्होंने प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया।

मणिपुर विश्वविद्यालय के समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री युम्नाम खेमचंद सिंह ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के चरम पर होने के दौर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने जानबूझकर मादक पदार्थों से दूर रहने का विकल्प चुना, जिससे वे स्वयं को जनसेवा के लिए समर्पित कर सके। उन्होंने युवाओं को भी इसी तरह के विकल्प चुनने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ बातचीत से संगठित नेटवर्क द्वारा युवाओं को विभिन्न माध्यमों से मादक पदार्थ की आपूर्ति के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और युवाओं को मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत राज्य के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर दक्षिणपूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि सरकार दिसंबर 2028 तक इम्फाल तक रेलवे नेटवर्क के निर्माण और उपयोग में लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मोरेह और पड़ोसी देशों तक कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक अवसरों को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन अवसरों का पूर्ण लाभ तभी उठाया जा सकता है जब युवा पीढ़ी नशे की बुराई से मुक्त रहे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शांति ही विकास की नींव है।

पिछले तीन वर्षों में राज्य को प्रभावित करने वाले अभूतपूर्व जातीय संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने सभी समुदायों से आपसी समझ के साथ आगे बढ़ने और स्थायी शांति बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। ​​उन्होंने दोहराया कि सरकार हिंसा के कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करेगी और साथ ही समुदायों के बीच विश्वास की कमी को दूर करने और पूरे राज्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन को सुगम बनाने के प्रयास जारी रखेगी।

--आईएएनएस

एमएस/