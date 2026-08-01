सूरत: शेयर बाजार में कर्ज से परेशान युवक ने मां की हत्या कर खुदकुशी की

सूरत, 1 अगस्त (आईएएनएस)। सूरत में किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति ने उस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसने उसे गोद लिया था। मां की हत्या के बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक रस्सी और एक नोट मिला।

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पुलिस ने शनिवार को बताया कि उन्हें एक हस्तलिखित नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि शेयर बाजार में नुकसान होने के बाद वह गंभीर आर्थिक संकट में था।

यह घटना शुक्रवार को वराछा के अश्विनीकुमार इलाके में एके रोड स्थित रूपम सोसाइटी में घटी। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय जतिन सोनानी और उनकी 63 वर्षीय माता भानुबेन के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों को तब संदेह हुआ जब शुक्रवार दोपहर तक घर बंद रहा और न तो मां और न ही बेटा बाहर आए।दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब न मिलने पर एक पड़ोसी ने खिड़की से झांका और भानुबेन को बिस्तर पर लेटा हुआ और जतिन को कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दी गई।

जांचकर्ताओं ने घर से एक पन्ने का हस्तलिखित पत्र बरामद किया। पुलिस के मुताबिक, पत्र में आर्थिक कठिनाइयों, ऋण संबंधी लेन-देन का जिक्र था और परिवार के सदस्यों से माफी मांगी गई थी। इसमें उन लोगों की विस्तृत सूची भी थी, जिनसे पैसे उधार लिए गए थे। नोट में जतिन ने लिखा था कि उसने शेयर बाजार में लगभग 45 लाख रुपए का कर्ज जमा कर लिया था और वह अपनी मां को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।

अधिकारियों ने बताया, "जतिन ने लगभग ढाई से तीन महीने पहले एक स्टेशनरी की दुकान में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वह अपने फोन पर शेयर बाजार में सक्रिय रहता था।"

पुलिस का मानना है कि उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। उसकी मां घर चलाने के लिए घर से सिलाई का काम करके पैसे कमाती थी। यह परिवार मूल रूप से भावनगर जिले के गरियाधर तालुका के महेसंका गांव का रहने वाला था और वराछा में किराए के फ्लैट में रह रहा था। जतिन अपने छोटे चाचा त्रिभुवन का सगा पुत्र था, लेकिन छह महीने की उम्र में उसे उसके निसंतान बड़े चाचा जगदीश और उनकी पत्नी भानुबेन ने गोद ले लिया था।

पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भानुबेन की मौत रस्सी, तार या इसी तरह की सामग्री से गला घोंटने के बाद हुई, जबकि जतिन की मौत फांसी से हुई। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी