सेना और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नकली लड़ाकू वर्दी रैकेट का भंडाफोड़

जयपुर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय सेना और राजस्थान पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर में नकली लड़ाकू वर्दी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसी के साथ इस अभियान में 1,000 मीटर से अधिक अनधिकृत सैन्य-पैटर्न कपड़ा जब्त किया गया।

Read More

दरअसल, भारतीय सेना की खुफिया इकाइयों और राजस्थान पुलिस के एक संयुक्त अभियान में श्रीगंगानगर जिले की दुकानों से लगभग 1,000 मीटर अनधिकृत सेना-पैटर्न लड़ाकू कपड़ा जब्त किया गया है, जिससे क्षेत्र में विक्रेताओं को कथित तौर पर नकली सैन्य वर्दी की आपूर्ति करने वाले एक व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।

इस वर्ष जून में बरेली में इसी तरह के नकली लड़ाकू कपड़े की जब्ती के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसका पता श्रीगंगानगर में एक विनिर्माण स्रोत से लगाया गया था। इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए, भारतीय सेना के खुफिया कर्मियों ने शहर में एक अलग जांच की, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक स्थानीय फर्म की ओर इशारा किया गया, जो कथित तौर पर श्रीगंगानगर शहर के साथ-साथ लालगढ़ जट्टान, सूरतगढ़ और अन्य आसपास के बाजारों में दुकानों में नकली सेना-पैटर्न लड़ाकू कपड़े वितरित कर रही थी।

इसे लेकर जुलाई के मध्य में राजस्थान पुलिस के साथ एक अंतरिम जांच रिपोर्ट साझा की गई, जिसके बाद 30 जुलाई को एक समन्वित अभियान चलाया गया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने जिलेभर में कई दुकानों की तलाशी ली। इस छापे में लगभग 1,000 मीटर अनधिकृत, नए-पैटर्न के नकली लड़ाकू कपड़े मिले।

बता दें कि सैन्य-पैटर्न वाले लड़ाकू कपड़े का अनधिकृत कब्जा, बिक्री या उपयोग एक दंडनीय अपराध है और ऐसी सामग्री सुरक्षा जोखिम पैदा करती है, यदि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों का प्रतिरूपण करने में सक्षम बनाती है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम