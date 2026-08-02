भुवनेश्वर, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 3 से 5 अगस्‍त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के आगमन से पहले राज्य प्रशासन ने तैयारियों का अंतिम चरण पूरा कर लिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

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आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मु 3 अगस्त को कटक स्‍थित जगदगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं, 4 अगस्‍त को राष्‍ट्रपति रेल मार्ग से भुवनेश्‍वर से बरहमपुर पहुंचेंगी और तप्‍तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी।

राष्ट्रपति की इस महत्वपूर्ण यात्रा से पहले, जिला प्रशासन, ओडिशा पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिकल तैयारियों का जायजा लेने के लिए व्यापक निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि यात्रा का हर पहलू सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के संपन्न हो।

ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने कटक, खुर्दा और गंजाम जिलों में राष्ट्रपति के दौरे के लिए राज्य की तैयारियों का आकलन किया।

मीटिंग के दौरान गर्ग ने संबंधित सभी विभागों को तय समय-सीमा के भीतर जरूरी इंतजाम पूरे करने और दौरे में शामिल सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए बेरहामपुर के पुलिस अधीक्षक श्रवण विवेक एम. ने कहा, "हम राष्ट्रपति के दौरे के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार, हम उनके दौरे को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले हम रिहर्सल भी करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "जिन जगहों पर राष्ट्रपति का दौरा होगा, वहां के लिए हमारे आईजी ने निर्देश दिए थे और हमने टीम के साथ उन जगहों का दौरा किया। राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जरूरी इंतजाम कर रहे हैं।"

मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन के साथ-साथ भुवनेश्वर और बेरहामपुर रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को स्टेशन परिसर में सुरक्षा मजबूत करने और राष्ट्रपति की ट्रेन यात्रा के लिए सुचारू इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्ग ने सभी विभागों और काम करने वाली एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस