राष्ट्रपति का ओडिशा दौरा: तीन दिवसीय यात्रा सोमवार से शुरू

भुवनेश्वर, 2 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 3 अगस्त को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति यहां लोक भवन जाएंगी, जहां वे कुछ समय बिताने के बाद कटक जिले के बांसरा स्थित जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगी।
राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन करेंगी और सभा को संबोधित करेंगी। वे दिन में बाद में लोक भवन लौटेंगी और रात में वहीं ठहरेंगी।
4 अगस्त की सुबह, राष्ट्रपति मुर्मु भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से बरहमपुर के लिए ट्रेन से यात्रा करेंगी। मौजूदा बारिश के मौसम को देखते हुए ट्रेन यात्रा की योजना बनाई गई है।
बरहमपुर से वे सड़क मार्ग से तप्तपानी जाएंगी, जहां वे मां कंधुनी देवी मंदिर के दर्शन और आरती में भाग लेंगी और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी।
यात्रा के बाद, विस्तृत कार्यक्रम तय होने तक राष्ट्रपति के आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रात्रि प्रवास करने की उम्मीद है।
ओडिशा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बरहमपुर-गोपालपुर स्थित धबलेश्वर मंदिर भी जाएंगी।
5 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मु बरहमपुर से भुवनेश्वर के लिए ट्रेन से लौटेंगी और फिर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी।