रांची: छात्र आंदोलन को समर्थन देने रांची पहुंचीं अभिनेत्री कुनिका सदानंद, बोलीं- मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे

रांची, 16 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब फिल्म जगत और सामाजिक क्षेत्र से भी समर्थन मिलने लगा है। अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद रविवार को मुंबई से रांची पहुंचीं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की।

उन्होंने छात्रों की मांगें सुनीं और उनके आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। कुनिका सदानंद ने कहा कि शिक्षा और रोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर विषय हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी, नकल या अन्य अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो सरकार को उसकी निष्पक्ष जांच कराकर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन मुख्य रूप से नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता से जुड़े सवालों को लेकर है। ऐसे मामलों में सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच संवाद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक आंदोलन करना किसी भी विद्यार्थी की पहली पसंद नहीं होती। छात्रों की प्राथमिकता पढ़ाई करना और अपने भविष्य की तैयारी करना है।

सीबीआई जांच की छात्रों की मांग पर कुनिका सदानंद ने कहा कि यदि विद्यार्थी किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके मुताबिक, निष्पक्ष जांच से न केवल वास्तविक स्थिति सामने आएगी, बल्कि छात्रों के मन में भी भरोसा पैदा होगा।

उन्होंने सरकार और छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लंबे समय तक सड़क पर रहने के बजाय जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई और करियर की तैयारी की ओर लौटना चाहिए।

कुनिका सदानंद के रांची पहुंचने से पहले अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ा चुके हैं। फिल्म अभिनेता नसीरूद्दीन शाह ने भी वीडियो संदेश जारी कर छात्र आंदोलन के प्रति समर्थन जताया था।

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र पिछले 23 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करना और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराना शामिल है।

--आईएएनएस

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