राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आधारित 'नाटक' के बाद पप्पू यादव ने धमकियां मिलने का लगाया आरोप

पूर्णिया (बिहार), 2 अगस्त (आईएएनएस)। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में दिए गए चढ़ावे के कथित गबन को दर्शाने वाले उनके नाटक के बाद उन्हें 'जिंदा जलाने' की धमकी दी जा रही है।

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इसके अलावा, सांसद ने सवाल उठाया कि मंदिर के चढ़ावे के कथित दुरुपयोग के आरोपियों से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है।

इस नाटक के दौरान पप्पू यादव ने साधु का वेश धारण किया था, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई विपक्षी नेताओं ने भी भाग लिया था। इस नाटक से भाजपा, हिंदू संगठनों और संतों की नाराजगी भड़क उठी है।

बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चंदे के दुरुपयोग के आरोपियों से पूछताछ नहीं करेंगे और न ही चंपत राय से सवाल पूछेंगे। वे अन्य मुद्दों पर चुप रहे, फिर भी मुझे निशाना बना रहे हैं। पप्पू यादव को मारकर या जलाकर उन्हें क्या मिलेगा?

उन्होंने कहा कि उस नाटक में अपनी छोटी सी भूमिका के लिए आलोचनाओं का शिकार होने वाले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सनातन धर्म से संबंधित मुद्दे उठाते रहे हैं।

यादव ने कहा कि सनातन धर्म पर हमला राष्ट्र की आस्था और लाखों लोगों की आस्था पर हमला है। उन्होंने भगवान को भी धोखा दिया है।

प्रयागराज में 2026 के माघ मेले के दौरान ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा कि उन्होंने शंकराचार्य के साथ भी दुर्व्यवहार किया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई।

उन्होंने आगे कहा कि जब लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के वेश में एक कलाकार प्रस्तुति दे रहा था, तब भी किसी ने विरोध नहीं किया। क्या यह मेरी संस्कृति नहीं है? मैं संतों की आवाज उठाने के लिए भगवा वस्त्र पहन सकता हूं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब मुझे गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक ​​कि (मुझे मारने वाले को) इनाम भी घोषित किया गया है।

याद ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों देश के सभी 100 करोड़ लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खड़े हैं।

इसके अलावा, उन्होंने राम मंदिर में चंदे की चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर से गायब हुए 200 किलो चांदी और 3300 करोड़ रुपए के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

इस बीच, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पप्पू यादव, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

एमएस/