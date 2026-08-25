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भारत समाचार

राजस्थान : सरकारों के बदलने के बावजूद वित्तीय मुश्किलें जारी, सीएजी ने घाटे की सीमा पार होने पर चिंता जताई

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(Updated )
राजस्थान

जयपुर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया रिपोर्ट ने राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और भजन लाल शर्मा की सरकारों के कार्यकाल के दौरान ज्‍यादातर समय राज्य का राजकोषीय घाटा तय सीमा से ऊपर रहा।

पिछले 12 सालों में राजस्थान में सरकारें बदली हैं लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना हुआ है। लगातार आती रही सरकारों ने राजकोषीय घाटे को तय सीमा के भीतर रखने के लक्ष्य तय किए, फिर भी सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि ये लक्ष्य बार-बार पूरे नहीं हो पाए।

बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों, दोनों में ही घाटा तय मानकों से ज्‍यादा रहा। रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 और 2024-25 के बीच राजस्थान के राजकोषीय घाटे में काफी उतार-चढ़ाव आया। यह 2015-16 में 9.25 प्रतिशत था, 2016-17 में घटकर 6.09 प्रतिशत हो गया और 2017-18 में 3.04 प्रतिशत तक पहुंच गया।

इसके बाद, डेटा में शामिल हर साल यह 3 प्रतिशत से ऊपर बना रहा। 2020-21 में यह बढ़कर 5.83 प्रतिशत हो गया और बाद के वर्षों में इसमें कुछ कमी आई।

2023-24 में घाटा 4.31 प्रतिशत और 2024-25 में 4.25 प्रतिशत दर्ज किया गया। 2025-26 के लिए राज्य के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.89 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 के बजट अनुमान में इसके 3.69 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार के मध्यम-अवधि के अनुमानों के अनुसार, 2027-28 में घाटा 3.49 प्रतिशत और 2028-29 में 3.29 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में राजस्व प्रबंधन में कमियों की ओर भी इशारा किया गया है।

हालांकि राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वे बजट अनुमानों से कम रहीं, जबकि राजस्थान केंद्र सरकार से मिलने वाले ट्रांसफर और सहायता पर काफी हद तक निर्भर बना रहा।

वित्तीय स्थिति का असर राजस्व व्यय पर भी पड़ता है। 'फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट' (एफआरबीएम) फ्रेमवर्क का मकसद रेवेन्यू घाटे को खत्म करना और फिस्कल घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत या उससे कम पर लाना था। राजस्थान ने सिर्फ 2011-12 और 2012-13 में रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया। उसके बाद, राज्य फिर से घाटे की स्थिति में आ गया, जिससे खर्चों को पूरा करने के लिए उधार पर उसकी निर्भरता बढ़ गई।

सीएजी ने सुझाव दिया है कि राजस्थान अपने खुद के टैक्स रेवेन्यू के अनुमानों की नियमित तिमाही समीक्षा और संशोधित बजट अनुमानों की विभाग-वार जांच के जरिए अपने फिस्कल मैनेजमेंट को मजबूत करे। इसने राज्य के खुद के टैक्स रेवेन्यू और जीएसडीपी के अनुपात को बढ़ाने के लिए सालाना लक्ष्यों के साथ एक स्पष्ट रोडमैप बनाने की भी बात कही है।

अन्य सुझावों के अलावा, सीएजी ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए एक अलग फंड बनाने, विभाग-वार ग्रांट की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करने और बड़े रेवेन्यू खर्चों की 'आउटकम-बेस्ड' (परिणाम-आधारित) निगरानी शुरू करने का सुझाव दिया।

रिपोर्ट में ब्याज के बोझ को कम करने के लिए राज्य के कर्ज को रीस्ट्रक्चर और मैनेज करने, सेस (उपकर) से होने वाली कमाई को समय पर तय सरकारी खातों में जमा करने और उधार लिए गए फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से कैपिटल एसेट बनाने के लिए करने (न कि रेवेन्यू खर्चों को पूरा करने के लिए) की भी सिफारिश की गई है।

सीएजी ने राजस्थान के फिस्कल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। इसका सुझाव है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को राज्य के खुद के टैक्स रेवेन्यू के अनुमानों को बेहतर बनाने के लिए तिमाही रेवेन्यू अनुमान समीक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इसने संशोधित बजट अनुमानों के विभाग-वार विश्लेषण का भी सुझाव दिया है, जिसमें कमियां मिलने पर सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जाए।

रिपोर्ट में सालाना लक्ष्यों के साथ-साथ राज्य के खुद के टैक्स रेवेन्यू और जीएसडीपी के अनुपात को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की गई है।

इसने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पेंशन भुगतान के लिए एक अलग फंड, विभाग-वार ग्रांट को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड और रेवेन्यू खर्च के मुख्य मदों के लिए परिणाम-आधारित निगरानी सिस्टम की भी मांग की है।

ब्याज के बोझ को कम करने के लिए, राज्य को नए सिरे से कर्ज प्रबंधन और रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। सीएजी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी तरह के सेस से मिलने वाली रकम को समय पर तय सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि उधार लिए गए फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से कैपिटल एसेट बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि रोजमर्रा के रेवेन्यू खर्चों को पूरा करने के लिए।

सीएजी का सुझाव है कि इससे यह पक्का होगा कि उधार से लंबे समय के विकास में मदद मिले और साथ ही राज्य की फिस्कल स्थिति भी मज़बूत हो। इन आंकड़ों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि राजकोषीय चुनौती लगातार बनी हुई है, जो कई सरकारों के कार्यकाल में देखी गई है।

इसलिए, सीएजी की रिपोर्ट न केवल मौजूदा सरकार की नीतियों पर बल्कि राजस्थान में अलग-अलग सरकारों के दौरान लंबे समय तक चले वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान दिलाती है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम