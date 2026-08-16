'राहुल गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जैसे,' आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- कांग्रेस का एजेंडा हिंदुओं को खत्म करना

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने झारखंड में छात्रों के विरोध और पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड जाकर छात्रों की तकलीफ समझनी चाहिए और सीएम हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए।

राहुल के बयानों पर हमला करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जैसे हैं। दोनों का एजेंडा हिंदुओं को खत्म करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल वंदे मातरम नहीं गाना चाहते और देश तोड़ने वाले नारों का साथ देते हैं।

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, "झारखंड में स्टूडेंट्स की चिंता और तकलीफ को समझना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वहां जाना चाहिए। उन्हें सीएम हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। अगर वे जा नहीं सकते तो कम से कम उनसे फोन पर बात करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि हर कोई जंतर-मंतर जाने के लिए बहुत उत्सुक और बेचैन था, लेकिन अब कोई झारखंड नहीं जाना चाहता। क्यों? क्या झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं? उनके दर्द को दर्द क्यों नहीं माना जाता?

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "राहुल गांधी, जो गाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा। भारत में अब वह गाना नहीं गाया जा सकता, जो गाना कभी जिन्ना ने गाया था।"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, इसलिए हमें उनसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। वह हिंदुओं को खत्म करना चाहते होंगे, लेकिन यह उनकी अपनी सोच है।"

उन्होंने कहा, "यहां भारत में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयपुर सत्र में कहा था, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है और पूरे देश में जानी जाती है कि वह हिंदुओं को खत्म करना चाहते थे, इसलिए चाहे वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति हों या राहुल गांधी, वे चचेरे भाई जैसे हैं। उनका कथित एजेंडा एक ही है: हिंदुओं को खत्म करना।"

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "वे वंदे मातरम नहीं गाना चाहते। वे वंदे मातरम गाने वालों को रोकना चाहते हैं और उन्हें रोकते भी हैं। वे उन लोगों का साथ देते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं और जो आजादी और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं।"

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ-साथ उन दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी