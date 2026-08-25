पंजाब में चीनी की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक मौजूद: सीएम भगवंत मान

चंडीगढ़, 25 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार इसके स्टॉक, बिक्री और सप्लाई पर लगातार नजर रख रही है।

उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजाब के पास पहले से ही चीनी का पर्याप्त स्टॉक है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए।"

उन्होंने कहा, "चीनी हर घर के लिए एक आवश्यक वस्तु है, और इसकी उपलब्धता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।"

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चीनी की उपलब्धता के संबंध में लोगों के बीच किसी भी घबराहट या गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम की स्थिति के कारण 2025-26 के दौरान पंजाब सहित पूरे देश में गन्ना उत्पादन में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कम पैदावार के बावजूद पंजाब में चीनी का पर्याप्त भंडार है और राज्य में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है.

सीएम मान ने अधिकारियों को चीनी मिलों द्वारा रखे गए चीनी स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्य स्टॉक निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के अलावा, चीनी पर स्टॉक होल्डिंग सीमा को दृढ़ता से लागू करने के लिए भी कहा।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चीनी के थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक होल्डिंग सीमा का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार व्यापक जनहित में चीनी की बिक्री, स्टॉक और आपूर्ति पर कड़ी नजर बनाए रखेगी।"

सीएम मान ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, 'पंजाब में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।'

बैठक में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रवि भगत, सचिव (सहकारिता) अजीत बालाजी जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी