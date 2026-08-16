अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति पीएम मोदी की गहरी श्रद्धा, मोदी स्टोरी ने साझा किया भावुक किस्सा

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। इसी बीच पंजाब के एक भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी के बीच सम्मान और श्रद्धा के गहरे रिश्ते से जुड़ा एक भावुक किस्सा साझा किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियां साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट ‘मोदी स्टोरी’ ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सम्मान का परिचय देते हुए उनकी लिखी एक पुरानी टिप्पणी को अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लिया था।

यह घटना वर्ष 1996 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब स्थित नामधारी शहीदी स्मारक का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वहां रखी विजिटर लॉगबुक में एक विचारपूर्ण संदेश लिखा था।

कई वर्ष बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी स्मारक पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई मूल टिप्पणी देखने की इच्छा जताई। टिप्पणी देखने के बाद पीएम मोदी ने अपनी निजी डायरी निकाली और वाजपेयी द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्द को उसमें दर्ज कर लिया।

पंजाब भाजपा नेता नरेश गर्ग ने इस भावुक प्रसंग को याद करते हुए बताया कि जब पीएम मोदी से पूछा गया कि उन्होंने उस संदेश को अपनी डायरी में क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा, “अटल जी के शब्द जीवनभर प्रेरणा का स्रोत हैं।”

गर्ग के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा, “अटल जी हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगी। हमें जीवनभर उनके आदर्शों को बनाए रखना और उनका पालन करना चाहिए।”

इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वाजपेयी को असाधारण राजनेता और अद्भुत दूरदृष्टि से संपन्न नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने देश को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि सुशासन और जनकल्याण पर वाजपेयी का जोर हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। असाधारण दूरदृष्टि से संपन्न एक महान राजनेता ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे राष्ट्र को मजबूत किया। सुशासन और जनकल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा।”

--आईएएनएस

डीएससी