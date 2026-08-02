पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट, उत्तर बंगाल के कई जिलों में 5 अगस्त तक भारी वर्षा की चेतावनी

कोलकाता, 2 अगस्त (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर बंगाल में 5 अगस्त तक भारी बारिश और दक्षिण बंगाल में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

Read More

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया, राजस्थान के दक्षिण-पूर्व हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) और सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून अक्ष (स्वास्थ्य रेखा) बना हुआ है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से राज्य में लगातार नमी प्रवेश कर रही है। इसी वजह से बुधवार (5 अगस्त) तक उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर दिनाजपुर जिले में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार (6 अगस्त) को जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। शुक्रवार (7 अगस्त) को उत्तर बंगाल के सभी जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।

दूसरी ओर, दक्षिण बंगाल में भी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। रविवार से दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पूर्व बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

सोमवार को उत्तर 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बुधवार को बीरभूम, मुर्शिदाबाद और पूर्व बर्दवान जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

इसके अलावा शुक्रवार (7 अगस्त) को दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

उधर, कोलकाता और आसपास के इलाकों में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.02 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.04 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं सापेक्ष आर्द्रता (रिलेटिव ह्यूमिडिटी) अधिकतम 94 प्रतिशत और न्यूनतम 71 प्रतिशत रही।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी