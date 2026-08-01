प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को माफ कर मिसाल कायम की : आचार्य प्रमोद कृष्णम

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने ऐसा तब किया, जब प्रधानमंत्री ने उन लोगों को माफ कर दिया, जिन्होंने राजधानी के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही थीं। कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक मिसाल कायम की है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक नया वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वह उन सभी बच्चों को माफ करना चाहते हैं, जिन्होंने न केवल उनके लिए बल्कि उनकी दिवंगत मां के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य कृष्णम ने प्रधानमंत्री के क्षमादान की घोषणा की तुलना भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के क्षमादान से की।

उन्होंने खुद बनाए एक वीडियो में कहा, जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और फिर भी उन्होंने उन सभी को अपने बच्चों की तरह मानकर माफ कर दिया, उससे मुझे गौतम बुद्ध की एक कहानी याद आ गई।"

आचार्य कृष्णम ने कहानी सुनाते हुए कहा, 'एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध पर थूक दिया क्योंकि वह उनसे घृणा करता था। लेकिन भगवान ने उसे गले लगाकर जवाब दिया। भगवान बुद्ध की प्रतिक्रिया देखकर वह व्यक्ति रोने लगा, जिससे भगवान ने उससे रोने का कारण पूछा।"

आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी और इस बात से स्तब्ध रह गया कि भगवान बुद्ध पर थूकने के बावजूद उन्होंने उसे गले लगा लिया था। उसने भगवान से कहा मुझे लगता है कि आपको एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं। अब आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि मुझसे घृणा करने लगेंगे। इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।

आचार्य कृष्णम ने कहा कि भगवान बुद्ध की उस व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास देने के लिए केवल प्रेम ही है।

आध्यात्मिक गुरु ने जोर देकर कहा, ''पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी के समान एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।''

आचार्य कृष्णम ने कहा कि यह मामला भारत की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है और इसे उन लोगों को समझना चाहिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी माता का अपमान किया है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम