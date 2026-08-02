प्रधानमंत्री मोदी का 'नशा मुक्त युवा अभियान' एक ऐतिहासिक पहल: केवल सिंह ढिल्लों

चंडीगढ़, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नशा मुक्त युवा अभियान' की सराहना करते हुए इसे देश के युवाओं को नशे से बचाने और एक मजबूत एवं समृद्ध भारत की नींव रखने के उद्देश्य से शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल बताया।

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ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी को नशे की लत के प्रकोप से बचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार प्रदर्शित की है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'विकसित भारत' का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से दृढ़ और सशक्त मूल्यों से प्रेरित हों।

उन्होंने कहा कि यह अभियान लाखों युवाओं को नशे की लत छोड़ने और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा।

पंजाब में मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सत्ता संभालने के तीन महीने के भीतर नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के अपने वादे को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है।

उन्होंने दावा किया कि साढ़े चार साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद राज्य सरकार इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है।

ढिल्लों ने एक बयान में कहा कि जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए ठोस और निरंतर कदम उठा रही है, वहीं पंजाब में आप सरकार ठोस परिणाम देने के बजाय केवल प्रचार अभियानों में लगी है और भ्रामक दावे पेश कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि नशीली दवाओं का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, जिससे परिवार तबाह हो रहे हैं और पंजाब के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।

इसी बीच, राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने अपने गैर सरकारी संगठन 'सन फाउंडेशन' के माध्यम से कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंजाब में नशा विरोधी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें पंजाब के पांच लाख युवा नशा न करने की शपथ लेंगे। 'सन फाउंडेशन' के तहत दिल्ली और पंजाब के विभिन्न कौशल केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों से 5,000 युवाओं को 'नशा मुक्त युवा अभियान' के जरिए वर्चुअल रूप से जोड़ा गया है।

उन्होंने दोहराया कि उनका गैर सरकारी संगठन पंजाब में 12 नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है, जहां योग, ध्यान, व्यायाम, खेल गतिविधियों और आजीविका के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से नशा करने वालों का पूर्ण पुनर्वास किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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