परिसीमन देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती : इमरान मसूद

सहारनपुर, 2 अगस्‍त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि परिसीमन देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। उन्‍होंने देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को माफी पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को नादान बताते हुए माफ करने वाले बयान पर इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्‍होंने कहा कि यही तो पीएम मोदी का खेल है। बच्‍चों पर पेलेट गन का इस्‍तेमाल कराया, छात्राओं से दुव्‍यवहार किया गया, यह बेहद कायराना हरकत है।

उन्‍होंने कहा कि अब देश का नौजवान रुकने वाला नहीं है। भारत में बच्‍चों का भविष्‍य बर्बाद कर दिया गया। कई राज्‍यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये युवा विरोधी सरकार है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु में परिसीमन से लोगों की ताकत छीनने का काम किया जा रहा है। इस पर इमरान मसूद ने कहा कि परिसीमन देश की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। दक्षिण भारत के सभी राज्‍यों के साथ अन्‍याय होगा।

राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि आजादी का सही मतलब आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा। इस पर पलटवार करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि यह आजादी कांग्रेस की देन है।

जम्‍मू-कश्‍मीर में हाल ही में कुलगाम आतंकी हमले में दो मजदूरों की हत्‍या को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्‍दुल्‍ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा सवाल खड़ा किया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जीत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं, "हमारे युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हम भी यही कहते रहे हैं कि युवाओं को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता को पहचानने का मौका मिलना चाहिए।"

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम