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पंजाबः चमियारी पुलिस चौकी पर हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, आईएसआई हैंडलर के निर्देश पर फेंका था ज्वलनशील पदार्थ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 01, 2026, 11:25 AM
पंजाबः चमियारी पुलिस चौकी पर हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, आईएसआई हैंडलर के निर्देश पर फेंका था ज्वलनशील पदार्थ

अमृतसर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस की "वार अगेंस्ट गैंगस्टर्स" मुहिम के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अजनाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमियारी पुलिस चौकी पर हुए हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान समर्थित आईएसआई हैंडलर के संपर्क में थे और उन्हें इस हमले को अंजाम देने के लिए आर्थिक मदद भी प्राप्त हुई थी।

पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने चमियारी पुलिस चौकी पर ज्वलनशील पदार्थ (इंसेंडियरी ऑब्जेक्ट) फेंककर हमला किया था। घटना के बाद थाना अजनाला में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तान समर्थित आईएसआई हैंडलर से हुआ था। उसी के निर्देश पर उन्हें हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

पंजाब पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। जांच एजेंसियां इस साजिश के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक, पूरे मॉड्यूल, विदेशी संपर्कों और फंडिंग नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसके तार किन अन्य संगठनों या व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं।

डीजीपी पंजाब ने कहा कि राज्य पुलिस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

पंजाब पुलिस ने यह भी दोहराया कि राज्य में अमन-शांति बनाए रखने के लिए आतंकवाद, गैंगस्टर नेटवर्क और विदेशी हैंडलरों के गठजोड़ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से आगे बढ़ाई जा रही है तथा जल्द ही इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।

--आईएएनएस

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