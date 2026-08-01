पगडंडी को लेकर विवाद: बिहार के वैशाली जिले में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या

पटना, 1 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के वैशाली जिले में शनिवार सुबह एक पगडंडी को लेकर चल रहा पुराना विवाद में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जुदावानपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पूर्वी पंचायत में की बताई जा रही है।

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मृतक की पहचान हरबांसु राय (70) के रूप में हुई है। इस घटना से गांव में तनाव फैल गया, जिसके चलते जुदावानपुर और राघोपुर थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमें मौके पर तैनात हो गईं और स्थिति पर कड़ी नजर रखने लगीं।

एक अधिकारी के अनुसार, हरबांसु राय का अपने पड़ोसी श्याम नंदन राय के साथ पगडंडी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

आरोप है कि श्याम नंदन राय ने विवादित पगडंडी पर घर बना लिया था, जबकि हरबांसु राय ने उस क्षेत्र के चारों ओर खंभे लगा दिए थे।

खबरों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले भी इस मुद्दे पर झड़पें हो चुकी थीं।

शनिवार सुबह पगडंडी को लेकर दोनों गुटों के बीच एक बार फिर झड़प हुई।

विवाद जल्द ही बढ़ गया और कथित तौर पर गोलीबारी हुई।

हरबांसु राय को कथित तौर पर आंख में गोली मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक के परिवार ने श्याम नंदन राय, राजा राम राय और करुणा राय पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है।

घटना के बाद, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया।

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

टीमें घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। आरोपी अभी फरार हैं।

वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने पुष्टि की कि पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी और वे मामले की चौतरफा जांच कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जुडावानपुर पुलिस स्टेशन में श्याम नंदन राय और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/